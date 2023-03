Wertschätzung der Elementarpädagoginnen fehlt

So kurz vor den Landtagswahlen in Salzburg wäre es eigentlich an der Zeit, brandaktuelle Themen wie die dringende Optimierung der Rahmenbedingungen für die Arbeit der Elementarpädagogen/-innen zu diskutieren und den "Gratis"-Kindergarten kritisch zu hinterfragen, aber nein, ein weiterer Missstand drängt sich für die engagierten Frauen und Männer an der Basis in Kindergärten auf.

Wir sind zunehmend mit unkooperativen und respektlosen Eltern konfrontiert, die nur das eigene Kind im Blick haben und das Kollektiv auf eine sehr drastische Art und Weise ignorieren, gar den Elementarpädagogen/-innen die Schuld für das Verhalten der eigenen Kinder anlasten. Elementarpädagogen/-innen müssen sich beschimpfen und treten lassen, müssen zig Interventionen am Tag vornehmen, um Situationen im Gruppenalltag zu deeskalieren und der Bildungsauftrag, das Wertvolle an unserer wichtigen Arbeit, tritt in den Hintergrund. Und suchen die Elementarpädagogen/-innen dann Hilfe und Unterstützung beim zuständigen Referat 2, Elementarbildung und Kinderbetreuung, werden diese abgewiesen oder vertröstet und den fordernden Eltern wird stattdessen die Hand gereicht.

Noch ein sehr schmerzhafter Beweis dafür, dass die Elementarpädagogen/-innen nicht nur bei den großen Themen Verdienst, Vorbereitungszeit und Gruppengröße sträflich vernachlässigt werden, sondern auch grundlegende Wertschätzung und der Umgang auf Augenhöhe fehlt.

Dieser Job, der einst für viele meiner Kolleginnen und Kollegen eine Berufung war, ist unter diesen verachtenden und grenzüberschreitenden Bedingungen ein Auslaufmodell und der Fachkräftemangel wird die berufstätige Elternschaft lahm legen. Irgendwann ist selbst bei den Gutmütigsten der Ofen aus!



Viktoria Wenninger, 5600 St. Johann im Pongau