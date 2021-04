Wertvoller Dienst an den Menschen

Auch auf diesem Wege möchte ich mich herzlich bei allen Mitarbeitern/-innen des Seniorenwohnheims St. Cyriak, Pfarrwerfen, bedanken. Unsere Mutter hat die letzten Jahre in der Wohngemeinschaft 1 gelebt und ist bestmöglich betreut worden. In ihren letzten Lebenswochen ist besonders deutlich geworden, mit welcher Umsicht, Güte, Würde und Liebe sie umsorgt worden ist. Auch uns Angehörigen wurde ermöglicht, was in diesen speziellen Zeiten nur irgendwie denkbar war. Wie wertvoll Euer Dienst an der Menschengemeinschaft ist, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. So bleibt nur aufrichtig zu sagen: "Vergelt's Gott tausendmal" für alles, was Ihr für unsere Mama geleistet habt, weiterhin viel Kraft und Liebe!



Norbert Brandauer, 5321 Koppl