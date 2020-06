Westbahn und ÖBB: Gefüllte Waggons

Schätze unsere Bundesregierung und die Verantwortlichen für unser Gesundheitswesen sehr. Bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ist Österreich vorbildmäßig unterwegs. Doch wie sieht es in der Praxis aus?

Am Samstag, 30.5.2020, vormittags fuhr unser Sohn von Wien nach Salzburg heim. Die Waggons der Westbahn stark gefüllt mit Fahrgästen, so dass die Zugbegleiterin fast nicht mehr durchkommen konnte. Am Dienstag, 2.6.2020 am späten Nachmittag nahm er deshalb die ÖBB zur Rückfahrt nach Wien. Es war wieder genau das gleiche Szenario, die Fahrgäste saßen wieder ohne jeglichen Sicherheitsabstand und teilweise ohne Schutzmasken beisammen und standen zum Teil auch auf den Gängen! Er sprach den Zugbegleiter darauf an und dieser antwortete lakonisch, dass dies bei den meisten nichts bringen würde und dass eigentlich die Polizei dafür verantwortlich sei! Es ist klar, dass man die Anzahl der mitfahrenden Gäste nicht vor der Abfahrt wissen kann, da der Erwerb der Tickets auf verschiedenste Möglichkeiten geschieht und auch viele bestehende Angebote wie Monats- und Jahreskasten, Edelweißtickets usw. genützt werden. Aber trotzdem sollte hier viel vorsichtiger und strenger gehandelt werden, da es sich ja doch um Fernreisezüge handelt und die Fahrgäste zum Teil etliche Stunden auf engstem Raum beisammensitzen und keine Frischluft zugeführt werden kann! Werte Verantwortliche, wir, die Bevölkerung will es anscheinend nicht anders und kann scheinbar nur mit Gesetzen, Bestimmungen und Strafen einsichtig gemacht werden!

Helga Wagner, 5204 Straßwalchen