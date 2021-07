Ich kann es nicht mehr sehen, hören oder vielmehr lesen, dass solche mit wohl zu viel Intelligenz ausgestatteten Menschen sich jetzt schon darüber aufregen, dass es taktlos sei - ja nahezu 'ne Frechheit der Umweltbewussten wäre, aktuelle Geschehnisse als Weckruf, besser auf unser Klima aufzupassen, zu missbrauchen. Keine Ahnung, wie sehr sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, wenn normal mit Bildung ausgestattete Menschen sich nach draußen begeben, um für Klimaneutralität oder so etwas wie Schadstoffreduktion einzutreten. Nein, Elektroautos sind keine Lösung.

Und klar gehen Überflutungen, Hangrutsche, Gletscherschmelze etc. auf die Kappe der durch Menschen verursachten Klimakrise. Leider verläuft das Abschmelzen der Polkappen nicht proportional. Zur Versinnbildlichung haltet Ihr bei 30 Grad im Schatten ein frisch gemachtes Tüteneis mit zwei Kugeln darauf und wartet. Nach ein paar Minuten habt Ihr einen Kipppunkt erreicht, wo man mit dem Nachschlecken nicht mehr hinterher kommt. Leider haben wir den mittlerweile in der Antarktis sowie der Arktis bereits überschritten. Heißt, pro Tag wandelt sich von diesem schützenden Eisblock seine Basis in Millionen von Litern Wasser um.

Wir sind zu spät dran, trotzdem haben wir es in unserer Hand, weitere 50 bis 60 Jahre lebenswerte Zukunft für unsere Nachfahren rauszuschlagen. Und das sind wir unseren Kindern und Kindeskindern schuldig.

Wetterkapriolen gab es schon immer, ja. Aber nicht in den gegenwärtigen Ausmaßen und im Grund genommen erst seit unserer uneingeschränkten Ausbeutung dieses Planeten, der uns anvertraut wurde. Kapitalismus, schlechte Umverteilung, mangelnde Achtsamkeit machen aus ihm ein Pulverfass. Meine Gedanken sind jetzt bzw. stetig bei denen, deren Weg durch Hitze, Kälte, Dürre, Flut steinig und schwer geworden ist.



Gabriel S. Haumer, 5020 Salzburg