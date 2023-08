Wettkampf um Lehrerinnen und Lehrer

Der Lehrkräftemangel treibt mitunter seltsame Blüten. Bundesländer treten plötzlich in einen Wettkampf gegeneinander und werben sich gegenseitig die begehrten Junglehrerinnen und Junglehrer ab. In letzter Zeit wird auch häufig beklagt, dass die Konkurrenz jenseits der Grenze zu groß wäre. Die Misere darauf zu reduzieren, dass in der Schweiz oder in Bayern die Bezahlung besser sei, ist jedoch weit zu kurz gegriffen und geht an den wirklichen Problemen des Schulsystems vorbei.

Junge Pädagoginnen und Pädagogen sind heute in der glücklichen Lage, sich eine Schule auszusuchen, in der für sie das Gesamtpaket passt. Das mag bei den einen die richtige Schulart, das didaktische Konzept und das Schulprofil sein, für andere wiederum persönliche Entwicklungsmöglichkeiten oder auch die Höhe des Gehalts. Die individuellen Entscheidungsfaktoren sind verschieden. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, der Job wieder attraktiver gemacht und insbesondere von zunehmender Bürokratie befreit werden, damit sich die Lehrerinnen und Lehrer auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können und sich zukünftig auch wieder mehr junge Menschen bewusst für diesen wunderbaren Beruf entscheiden.

Dr. Jochen Gollhammer, 5020 Salzburg