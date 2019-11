Zu den Luxuschalets am Wasenmoos möchte ich zu bedenken geben, dass es ein Klientel gibt, dass sich so etwas leisten kann und will, meistens sind das internationale Gäste, die sonst gar nicht zu uns kommen würden (Gstaad, St. Moritz, Monaco etc.).

Für unser Land ist nun mal der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle, daher ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar, wenn auf bereits dazu gewidmeten Flächen, wo solche Anlagen errichtet werden, diese so in der öffentlichen Kritik stehen. Dort haben (hoffentlich) österreichische Firmen gebaut, es sind gute Arbeitsplätze und die erzielten Umsätze würden sonst zum Teil im Ausland gemacht.



Klaus Reischenböck, 8992 Altaussee