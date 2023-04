Wichtiger Job - die WC-Wartefrauen vor den Vorhang!

Und wieder ein toller Bericht (SN, 12. April 2023 "Einen Tag lang WC-Wartefrau in Salzburg") über einen sehr wichtigen aber oft wenig geschätzten Job - Die Wartefrauen in Salzburger WC Anlagen. Diese Frauen, welche immer für die wichtige Hygiene und Sauberkeit sorgen gehören vor den Vorhang, wobei dies mit dem Artikel "Sie brauchen hier eine 50- Münze, bitte" gelungen ist. Man weiß immer erst in "gewissen Situationen" wie wichtig deren Job ist!

Also seid nett und freundlich zu den Damen!

Sowas fehlt in Leoben, leider.

Roman Seitz, 8700 Leoben