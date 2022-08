Widerliche Feigheit im Netz

"Das Internet", so der Historiker Timothy Garton Ash, "ist die größte Kloake der Menschheitsgeschichte." Es ist auch die letzte Zuflucht des Versagers. Eine bisweilen widerwärtige Melange tummelt sich darin. Menschen mit einem fast krankhaften Mitteilungsbedürfnis, Besserwisser mit angelerntem "Google-Wissen", Schwätzer und Hetzer und - in letzter Instanz - gemeingefährliche Hass-Mailer. Fritz Messner trifft hier den Punkt ("Querschläger"), und der tut weh! Letztendlich hat man es hier mit einer geradezu widerlichen Feigheit zu tun: Man operiert aus dem "Off". Mit geschlossenem Visier! Das müsste geändert werden. Man hat mit seinem Namen geradezustehen.



Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf