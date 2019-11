Widersprüchliche Studie zur CO2-Steuer

Die Studie des Wifo zum Thema 'CO 2 -Steuer' (Bericht von A. Purger, SN vom 16.11.2019) ist an Widersprüchen kaum zu überbieten und will anscheinend suggieren, es jedem recht machen zu wollen.

Da wird zu einer Erhöhung des Spritpreises von 15 bis 45 Cent je Liter geraten, damit der 'Tanktourismus' in andere EU-Länder verlagert wird. Soviel zum Thema EU-Solidarität im Klimaschutz. Hier wird eher zum 'Floriansprinzip' geraten, bei dem wichtiger ist, Strafzahlungen an die EU zu vermeiden als gemeinsam die Umwelt zu schützen. Es scheint sich noch nicht herumgesprochen zu haben, dass CO 2 -Wolken keine Ländergrenzen kennen.

Inwieweit mit keinen Einbußen bei der Mineralölsteuer gerechnet werden muß, obwohl (wie vorgenannt) weniger Sprit verkauft werden soll, erschließt sich mir nicht. Wer hat da gerechnet?

Wenn denn aufgrund der CO 2 -Steuer weniger Treibstoff (und andere fossile Brennstoffe) verkauft werden soll, wie kann sich dann trotzdem ein Steuererlös von acht Mrd. Euro ergeben, den man großzügig für alle möglichen Projekte (einschl. Steuersendung für Arbeitnehmer) verwenden kann? Ein Schelm, der denkt, die Steuermehreinnahmen sind wichtiger als Klimaschutz!

Auch die Phantasie der OECD ist nicht zu überbieten, der anscheinend nichts anderes einfällt als die Keule 'Sollen doch die Umweltsünder und die Reichen zahlen' .

Bleibt nur zu hoffen, dass die sich anbahnende neue Regierung mehr Phantasie, länderübergreifende Solidarität und Seriösität beweist.

Jürgen Reinke, 5760 Saalfelden