Wie lange kann man arbeiten?

An meinem einzigen freien Tag in dieser Woche sitze ich auf dem Sofa, mit einer Tasse Tee, und lese die SN. Ich stolpere über den Artikel "Akademiker könnten wirklich länger arbeiten" (SN, 17. 11. 2023) und fühle mich natürlich angesprochen:

Ich bin Akademikerin, zudem auch noch Frau und gesund und somit hoffentlich mit einer langen Lebenserwartung gesegnet. Aber warum habe ich das Gefühl, dass der Artikel suggeriert, wir Akademiker könnten auch nach 65 frisch und munter weiterarbeiten?

Ich bin Chirurgin. Stehe stundenlang am OP-Tisch, von einer gesunden Körperhaltung wollen wir nicht reden, Essen/Trinken - was ist das?, bereit sein, zu jeder Tages- und Nachtzeit, um Notfälle zu operieren - natürlich stets konzentriert. Dieser Zustand zehrt an einem. Ich bin fast 50 und merke jetzt schon den Unterschied zu früher.

Ich möchte nicht länger arbeiten, denn ich würde es schlichtweg physisch und psychisch nicht schaffen, auch im Sinne der Patientensicherheit. Und so ergeht es vielen Akademikern, die ihre Berufe leidenschaftlich und mit viel Einsatz ausüben. Erst recht in einer Zeit geprägt von Personalmangel und Schnelllebigkeit.



Dr. med. Monika Aranda Carrero, 5400 Hallein