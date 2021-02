Wie bekommen wir die Mutationen in den Griff?

Hat man vor einigen Wochen die Zeitung aufgeschlagen, war vorwiegend die Rede von steigenden Covid-Infektionen, es wurde über Maßnahmen berichtet, gefährdete Menschen und Senioren zu schützen und darüber, wie Covid unser Leben einschränkt. Das Virus stellte die Gefahr dar und wir Menschen konnten dazu beitragen diese einzudämmen.

Der Mensch als schützenswerte Spezies stand im Mittelpunkt.

Wenn man in diesen Tagen die Zeitungen aufschlägt, liest man über Coronaverstöße, "fahrlässige Gefährdung anderer", Impfvordrängler, Klagefluten und für alles und jedes wird ein Schuldiger gesucht. Unbescholtene Ärzte, die ihre Vorsicht kundtun, werden mit Berufsverbot und disziplinären Maßnahmen bedroht. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die ohne Maske und Abstand durch Straßen spazieren und indirekt all jene verhöhnen, die in Intensivstationen und Pflegeeinrichtungen ihr Letztes geben.

Langsam muss man sich die Fragen stellen, ob wirklich das Virus die Gefahr darstellt oder ob wir Menschen uns gegenseitig vernichten wollen. Cluster werden zu persönlichen und politischen Kleinkriegen, Nachbarn zeigen Nachbarn an, einzelne Menschen werden sozial oder medial getötet, weil sie anderer Meinung sind oder zu einem falschen Zeitpunkt etwas Falsches getan oder gesagt haben. Sogar unsere wunderschöne Natur, die vielen Erholungssuchenden Raum bietet, Luft zu holen und in Zeiten wie diesen ein Gefühl von Freiheit vermittelt, wird zum Schauplatz gegenseitiger Beschuldigungen.

Menschen besinnt Euch! Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß und niemand will vorsätzlich jemanden gefährden. Nicht wir sind das Problem, sondern das Virus. Nicht wir sollen zu widerlichen Kreaturen mutieren, sondern durch Zusammenhalt, Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen und Hausverstand das Virus und dessen Mutationen in den Griff bekommen.



Ingrid Strübler, 5324 Faistenau