Wie bekommt man die ganze Welt satt?

Zum Leserbrief vom 21. April 2022 (Lebensmittel waren zu lange billig bzw. wie bekommt man die Welt satt?): Ein schwieriges Thema das zum Nachdenken anregt. Bei uns wird viel zu viel produziert, und dann "weggeschmissen". Warum zB wird man bei den vielen Aktionen zum Einkaufen überlistet, da beginnt es schon. So manche zu viel eingekaufte Lebensmittel landen dann im Müll, obwohl gut überlegt, so manches noch verwertet werden könnte. Zum Glück gibt es Sozialmärkte, die Waren von Kaufhäusern bekommen, die dann an Bedürftige abgegeben werden können. Warum wird überhaupt so viel erzeugt? Warum kann man am Abend noch frisches Brot kaufen? Ein Schwarzbrot bei einem Bäcker ist in den nächsten Tagen noch genauso gut. Wir Konsumenten müssen lernen umzudenken. Wir können die Lebensmittelindustrie beeinflussen. Bewusst und gezielt einkaufen, so können wir im kleinem Rahmen zum Großen beitragen.

Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen