Wie bewältigen Seniorinnen und Senioren die Inflation?

Sehr geehrte Seniorenvertreter, alle Arbeiter/-innen und Angestellten haben gute Gewerkschaften. Wenn sie zu wenig Gehaltserhöhung bekommen, gehen sie auf die Straße und pfeifen und demonstrieren. Wir, die Seniorinnen und Senioren sind so schwach beziehungsweise gar nicht vertreten. Kann mir jemand von der Bundesregierung sagen, wie ich mit einer Nettopensionserhöhung von 0,9 Prozent eine Inflation von derzeit sieben Prozent bewältigen kann? Die Löhne, Gehälter und Pensionen werden jährlich von Brutto auf Brutto erhöht, einkaufen hingegen gehen wir mit Netto, nämlich das, was wir ausbezahlt bekommen. Das ist seit vielen Jahrzehnten ein Betrug am Volk. Man kann auch ungeniert Enteignung dazu sagen.





Hilde Bamberger, 5211 Lengau