Wie blauäugig ist das denn?!

Zu "Nur wenige Wirte weisen Zutaten aus" (SN vom 11. Juli):

Wirte der gehobenen Gastronomie können natürlich ihre Preise auch verlangen und daher ist eine Herkunftsbezeichnung ja eher Werbung.

Ein Großteil der Gastronomen ist jedoch gezwungen, auch aus Personalmangel Fertigprodukte zu verwenden. Gehen Sie einmal in einen C&C Markt und schauen Sie, was es da alles schon gibt, bzw. was es noch nicht gibt. Ich bin täglich in der Gastronomie zum Essen und weiß, dass vielen gerade jetzt nichts anderes überbleibt, als zu Fertigprodukten zu greifen. Wie soll sonst ein Menü um 9,50 Euro möglich sein? Vielen Gästen, die nur aus gewissen Anlässen essen gehen, schmeckt ja sogar das geschmacksverstärkte Convenience-Futter.





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg