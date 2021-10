Wie die Schüler wieder aufblühen

Die Schule meines Sohnes lud zur Präsentation des Erlernten im Fach MKA - Musisch kreativer Ausdruck. Nach einer langen Zeit der Pandemie, des Homeschoolings und der Frustration sind die Jugendlichen der 6. und 7. Klassen des Sport- und Musikrealgymnasiums Salzburg voller Begeisterung und Hingabe aufgeblüht, beim Singen, Musizieren und Tanzen.

Schule ist eben nicht nur ein Ort reiner Wissensvermittlung. Was zählt, ist das Miteinander, die Begeisterung und das Streben nach gemeinsamen Zielen.

Beim besten Willen könnte ich das meinen Kindern im Heimunterricht nicht bieten. Daher an dieser Stelle mein Dank an alle Lehrer und Lehrerinnen, die unsere Kinder und Jugendlichen mit Engagement und Hingabe betreuen. Es ist eine Bereicherung für die Jungen - und deren Eltern!



Magdalena Ritschl, 5020 Salzburg