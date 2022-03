Wie endet der Ukraine-Krieg?

Das Schicksal der Ukraine wird am Schlachtfeld entschieden. Sollte Wladimir Putin den Krieg gewinnen, dann käme die Ukraine in den Machtbereich Moskaus. Das ukrainische Militär würde teilweise in die russische Armee übernommen werden, oder sich dem ukrainischen Widerstand anschließen, um einen Partisanenkampf gegen die unerwünschte Besatzungsmacht zu führen. Die Mehrheit der geflüchteten Ukrainer würde außer Landes bleiben.

Eine zweite Möglichkeit bestünde darin, die ukrainischen Truppen weiterhin mit taktischen Gefechtsfeldwaffen zu unterstützen und Putin zu einem Waffenstillstand zu bringen, weil die Verluste in der russischen Armee nicht mehr vertretbar sind. In diesem Fall würde möglicherweise das Land in eine West- und Ostukraine aufgeteilt werden. Es käme zu Friedensverhandlungen und das Schicksal der Ukraine wäre ungewiss.

Kann Wladimir Putin eine Niederlage eingestehen? Platzt jedoch dem Westen vor lauter Wut der Kragen, dann wäre die robuste Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte am Boden und in der Luft eine Option. Diese Reaktion würde auch Putin verstehen und Friedensverhandlungen auf Augenhöhe zustimmen. Vermutlich würde der äußerste Osten, einschließlich der Halbinsel Krim, an Russland fallen und das Hauptstaatsgebiet bliebe einer freien, bündnisfreien Ukraine erhalten.







Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels