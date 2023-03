Wie fortschrittlich ist unsere Gesellschaft?

Egal, wie man zur ÖVP oder Kanzler Nehammer stehen mag - er könnte einem

direkt leid tun, ob der großen Last die auf seinen Schultern ruht. Die ÖVP, also er,

ist eine Gefahr für das Weltklima, wie uns Martin Stricker wissen lässt (SN, 21. 3.).

Bei aller verständlichen Emotionalität beim Thema Klimawandel sollte man doch die Kirche im Dorf lassen. Denn auch wenn Österreich, dieser winzige Punkt auf der Weltkarte, sich energiemäßig in die Steinzeit katapultieren würde, wie groß - oder wie klein - wären die Auswirkungen auf das Weltklima?

Was natürlich trotzdem nicht ausschließen soll, dass jeder und jede einzelne von uns einen Beitrag leisten muss, um der Erderwärmung entgegen zu wirken.

Andererseits frage ich mich, woher der ganze Strom kommen soll für all die Elektroautos, die zunehmende Digitalisierung, E-Bikes, E-Scooters etc.?

Durch Sonnenenergie und Windkraft alleine wird das nicht zu stemmen sein,

noch dazu wo die Gewinnung von Strom aus Wasserkraft durch Dürreperioden eventuell auch problematisch werden wird.

Ist dann Atomstrom die einzige Alternative? Es wurde ja schon vorgebaut durch

die EU, Atomstrom als grüne Energie zu deklarieren. Die Entsorgung des strahlenden

Abfalls bürdet man dann den nachfolgenden Generationen auf?

Wir reden nur mehr über die Gefahren des Klimawandels und verschwenden keine

Gedanken daran, wo eine weitere Gefahr lauert. Es ist die unsägliche Gier der

Spezies Mensch, sei es nach Macht oder nach Besitz. Diese Gier lässt buchstäblich

über Leichen gehen. Während der technische Fortschritt und die Schaffung einer künstlichen Intelligenz voran getrieben wird, übersehen wir, dass sich das ethisch-moralische Bewusstsein seit der Steinzeit nicht gravierend weiter entwickelt hat. Angst und bange könnte einem werden, mit wie viel Hass und Unversöhnlichkeit aufeinander losgegangen wird, aus trivialsten Gründen. Auch in Gesellschaften, die wir als fortschrittlich bezeichnen.





Melitta Strohofer, 5081 Anif