Wie geht es weiter mit der Informationsfreiheit?

Wenn in den SN vom 14. September von einem "Holprigen Weg zur Infofreiheit" geschrieben wird, so hat das auch seine guten Gründe. Es ist keine Frage, dass in Österreich mehr Transparenz in Politik und Verwaltung notwendig ist. Immer vor den letzten Wahlen wurden von Politikern übertrieben ein Informationsfreiheitsgesetz angekündigt und von der Abschaffung des Amtsgeheimnisses gesprochen. In unserer Verfassung heißt es aber Amtsverschwiegenheit. Und die wird es auch weiter geben müssen. Wer will, dass jeder erfährt, dass ihm der Führerschein abgenommen wurde? Jeder Mensch, jede Partnerschaft, jeder Verein, jede Organisation bracht einen gewissen Diskretionsraum. So auch die Politik und die Verwaltung; auch um Entscheidungen gut vorbereiten zu können.

In unserer Gesellschaft gibt es gegenläufige Tendenzen. Einerseits gibt es zu. viel Geheimniskrämerei bei Dingen, die öffentlich sein sollen und andererseits machen Menschen mit zu viel Freiheit, zum Beispiel in den sozialen Medien, ganz schlimmer Erfahrungen. Der Weg in der Mitte ist schwierig.



Josef Schilcher, 5161 Elixhausen