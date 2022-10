Wie gut navigiert uns die Politik durch die Krise?

Verfolgt man in den Medien die Briefe über unsere Politiker/-innen gewinnt man den Eindruck, dass wir von Unfähigen, die nur auf sich selber schauen, regiert werden.

Egal ob es um Entscheidungen oder Aussagen der EU geht oder gar um unsere österreichischen Politiker - mehr oder weniger die gleichen Reaktionen vieler Leserbriefschreiber/-innen - es wird zu wenig gemacht, kein eigener Deckel, von dem man persönlich profitiert, oder zu viel des Guten, mit der Aussage gekoppelt,

dass man uns alle in den Ruin treibt.

Nun, diese Kritik öffentlich zu äußern, ist das gute Recht unser aller. Denn wir haben eine Demokratie und die Redefreiheit - und wir haben die Politiker/-innen

ja selber gewählt, die uns jetzt ins Verderben stürzen.

Ohne selbst ein Politiker zu sein, kenne ich jedoch eine beachtliche Anzahl davon - verschiedener Couleurs. Und ich kann aus dieser Erfahrung sagen, dass ein Großteil davon redlich bemüht ist, gute Politik zu machen und versucht, uns durch diese schwierigen Zeiten zu bringen. Es gibt halt kein Weißbuch, in dem geschrieben

steht, wie man einen außer Rand und Band geratenen wieder unter Kontrolle bekommt und wie man die Folgen - angefangen von enormen Preissteigerungen über Inflation - am besten in den Griff bekommt. Und dadurch wird halt heftig diskutiert und gestritten - normal für eine Demokratie!

Wenn man jedoch dann die Plakate einer Partei liest, auf denen gefordert wird "Holen wir uns unsere Freiheit zurück" oder "Für eine Politik ohne Maulkorb", erhebt sich schon die berechtigte und beängstigende Frage:

was verstehen diese Herrschaften/-innen unter diesen Forderungen?





Mag. Gerhard Kletzl, 5110 Oberndorf