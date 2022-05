Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein?

Die geschätzten SN vom 23. Mai schreiben in der Überschrift zur Wiederwahl unseres jetzigen Bundespräsidenten: "Die Hofburgwahl wird erst in sechs Jahren spannend." Mag ja sein? Dennoch sollte man "solche Feststellung" nicht treffen, weil sich das eben nicht positiv für die Wahlbeteiligung auswirkt, daher kontraproduktiv. Sehr viele Wähler/-innen neigen ja ohnedies deutlich dazu, den Wahlgang für die Wiederwahl eines amtierend Präsidenten zu schwänzen mit der - zwar zutreffenden - Begründung: Ist ja eh stets "a gmahte Wiesn". Ja, das war bisher immer so. Aber die Medien mögen bedenken und sich rückerinnern: Bei Fischers Zweitwahl beteiligten sich nur noch zirka 52 Prozent an dieser Wahl, während fast die Hälfte "darauf pfiffen", was auch diesmal so sein könnte. Das soll und muss man nicht auch noch durch die Art der Berichterstattung "fördern", also "unterfüttern."

Herbert Guttenbrunner, 9071 Köttmannsdorf