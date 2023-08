Wie ich durch die Hitze komme

Frühmorgendliches Lüften. Bin Frühaufsteher. Die Tropennächte haben einen sprechenden Namen, auch wenn wir nicht in den Tropen sind. Zum Glück gab es heuer viele kühle Nächte. Da schläft es sich gut. Tagsüber ist Beschatten notwendig. Am besten durch Außenjalousien. Außerdem kann man sich selbst in kühlere Gebiete begeben. Da denk ich gar nicht so sehr an den See, sondern an den Wald.

Jetzt durchleiden wir hoffentlich die letzte Hitzewelle in diesem Jahr.

Es scheint, dass wir Tage mit 36 Grad nicht mehr als Schönwetter bejubeln,

sondern sie als das bezeichnen, was sie sind, belastende Tage.



Peter Krismer, 5020 Salzburg