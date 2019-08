Wie ist der Schaden an den eigenen Tieren wieder gutzumachen?

Seit geraumer Zeit verfolge ich die Diskussionen rund um den Wolf. Auffällig ist, dass zwar das Mitgefühl für den Wolf und die Faszination über dessen

Rückkehr ganz enorm ist, das Mitgefühl für die betroffenen Landwirte und deren

Schafe hält sich aber in Grenzen.

So betrachtet kann ich den Ärger der "Landler" durchaus nachvollziehen. Vielen scheint gar nicht bewusst zu sein, dass es bei den Schafzüchtern nicht nur um die berufliche Existenz geht. Wenn man dann auch noch mit "klugen" Ratschlägen bombardiert wird, die gar nicht umzusetzen sind, muss sich doch zur Verzweiflung hilfloser Zorn gesellen.

Aus sicherer Entfernung wird der Ruf nach Zäunen laut, bei näherer Besichtigung

fällt dann auf - ups, das geht ja gar nicht bei diesem schwierigen Gelände.

Der nächste gute Ratschlag lässt nicht lange auf sich warten: Hirtenhunde sind

anzuschaffen.

Es ist aber anzunehmen, dass ausgebildete Hirtenhunde nicht vom Himmel fallen, sondern dass wiederum nicht nur finanzieller, sondern auch erheblicher zeitlicher Aufwand damit verbunden ist.

Außerdem - ich möchte nicht über eine Alm mit Schafen, die von Hirtenhunden

bewacht werden, wandern.

Auch der Argumentation, dass der durch Wolfsriss entstandene Schaden vergütet wird, kann ich nichts abgewinnen. Ein paar läppische Euro pro Schaf sollen den Schaden wieder gut machen? Das kommt mir fast vor wie eine gedankenlose Fopperei. Es geht ja nicht nur um den Verlust einzelner Tiere, sondern auch um die psychische Belastung der Betroffenen.

Wenn man einmal seine Tiere, an denen man ja auch mit Herzblut hängt, grausamst verstümmelt, zwar noch lebend, aber nicht mehr zu retten, vorgefunden hat,

wird man wahrscheinlich in ständiger Sorge um die restlichen Tiere leben.

Mir würde in so einem Fall fast das Herz brechen. Ansehen zu müssen, wie meine Tiere qualvoll verendet sind, würde mir schlaflose Nächte bescheren. Den Schafbauern wird es nicht anders ergehen, nehme ich an. Wie ist dieser Schaden wieder gut zu machen? Wohl kaum durch finanzielle Unterstützung, ganz egal wie hoch diese auch sein mag.



Melitta Strohofer, 5081 Anif