In ein paar Monaten könnten wir Österreicherinnen und Österreicher im x-ten Lockdown in unseren eiskalten Wohnungen sitzen und gespannt im Fernseher die WM verfolgen, in vollbesetzten und von 50 auf 25 Grad heruntergekühlten Stadien. Ein Prost auf die Politik, die nur unser Bestes will!





Mag. Thomas Schurz, 5020 Salzburg