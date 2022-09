Wie kann CO2 - Ausstoß im Verkehr verringert werden?

Mit großem Interesse habe ich als ehemaliger Verkehrssachverständiger den Artikel von Stefan Veigl gelesen ("Keine Verkehrsmaßnahme hat CO2-Ausstoß reduziert", SN, 20. 09. 2022). Warum ist die Bilanz des österreichischen Verkehrswesens so schlecht? Wie in diesem Artikel Herr Moritz Schwarz richtigerweise zitiert wird, ist in erster Linie der ehemalige Tanktourismus daran schuld. Seit etwa einem Jahr ist das vorbei, weil wir zum Unterschied von früher jetzt den höchsten Spritpreis in unsere Region haben. Wie wird dieser CO2-Ausstoß der Kraft-Fahrzeuge bestimmt? Messen kann man diesen nicht! Das Verkehrs- CO2 hat nämlich kein bestimmtes "Mascherl", also muss man diesen berechnen. Und berechnet wird dieser nach der Menge an in Österreich verkauftem Sprit. Durch den Tanktourismus wurde in Österreich wesentlich mehr Kraftstoff verkauft, als dieser von in Österreich zugelassenen Fahrzeugen verbraucht wurde. Daher die negative Bilanz, die sich nun sicherlich nunmehr durch die fast doppelt so hohen Kraftstoffpreise ändern wird.

Was auch noch störend ist, ist, dass im Güterverkehr derzeit keine Logistik angewendet wird. Was meine ich damit? Die Verkehrsmittel müssten nach ihrer Belastung für die Umwelt entsprechend eingesetzt werden. Die entsprechende Belastung von LKW:Bahn:Binnenschiff ist mit 10:4:1 anzuführen, das müsste auch Frau Ministerin Gewessler wissen. LKWs, die von Istanbul nach Hamburg oder von Warschau nach Zürich fahren, gehören von der Straße verbannt. LKWs sollten lediglich in einem Umkreis von maximal 250 km fahren dürfen, alles andere gehört auf Binnenschiff, wo es geht, bzw. auf die Bahn. Entsprechende Umladestationen zwischen diesen Verkehrsträgern mit entsprechender Logistik würden auch zu einer wesentlichen Verringerung des CO2-Ausstosses durch den Verkehr beitragen.

Dipl.-Ing. Ferdinand Lichtblau, 1020 Wien