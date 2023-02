Wie kann man die Klimakatastrophe noch vermeiden?

Verfolgt man die aktuelle Berichterstattung in den nationalen und internationalen Medien, so hat man den Eindruck, dass das Thema Klimaschutz in all seinen Dimensionen endlich bei einer Mehrheit unserer Mitbürger/-innen angekommen ist. Vor mehr als vierzig Jahren haben die ersten Wissenschaftler/-innen, mit dem Buch " Die Grenzen des Wachstums" darauf aufmerksam gemacht was passieren wird, wenn wir so weiterleben, wie wir es bisher gewohnt sind. Wir können nur alle mitsammen hoffen, dass es nicht wieder eine ganze Generation dauert, bis wir auf der Ebene sowohl der globalen als auch der lokalen Politik so weit sind, dass noch zeitgerecht

halbwegs wirksame Gegenmaßnahmen getroffen werden können. Andernfalls würden wir nach dem derzeitigen Wissensstand der Forschung mit Klimaextremen und deren Folgen konfrontiert werden wie sie die Zivilbevölkerung dieser Erde in einem solchen Ausmaß noch nie erlebt hat. Das ist eine Thematik von existenzieller Bedeutung, die ich in der aktuellen Wahlauseinandersetzung zwischen den Parteien absolut vermisse. In letzter Konsequenz heißt das nämlich, dass wir auf vieles verzichten werden müssen und diesem Thema gehen unsere Parteien gerade in den

Wahlkämpfen gerne aus dem Weg.



Arch. Dipl. Ing. Gert Cziharz, 5020 Salzburg