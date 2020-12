Wie kann man sich gegen Zweitwohnsitze wehren?

Gratulieration Herrn Dr. Christian Piller zu seinem hervorragenden Leserbrief vom 19. 12. 2020, "Zahnlose Ziele gegen Zweitwohnsitze", und möchte ihm meine Unterstützung anbieten, falls er irgendeine Möglichkeit sieht, wie sich der/die kleine Mann/Frau wehren kann bzw. fragen, was kann ich tun. Es wird für die meisten Einheimischen schon fast unerträglich und vor allem unbezahlbar, in unserem schönen Land zu leben.

Es spricht nichts gegen Hotels in einem verträglichen Ausmaß, aber kein Mensch braucht Zweitwohnsitze, mit denen einzig einmal der Grundverkäufer und der Investor verdienen, ab dann niemand mehr. Diese "Kapitalwohnsitze", wie ich sie hier nennen möchte, bringen den Einheimischen eigentlich nichts, außer Müll, denn teilweise wird, wie ich schon oft beobachtet habe, von der Kartoffel bis zum Klopapier alles mitgebracht. Was soll ich meinen Kindern und Enkelkindern sagen, wenn sie mich fragen, warum ich nichts dagegen unternommen habe? Also, was kann ich tun?

Ich habe noch nie einen Leserbrief geschrieben, aber nach den letzten "Schauplatz"-Sendungen über Luxusimmobilien in den Alpen und den Aussagen mancher Bürgermeister muss ich einfach einmal irgend etwas tun.



Maria Zelger, 6380 St. Johann