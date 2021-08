Wie kostbar ist das Leben

Die vorbeitosende Flut nimmt alles mit: Bäume, Mopeds, Kinderwägen, sogar Autos schwimmen mit 50 km/h auf der Wasseroberfläche vorbei.

Die schmale Straße hat sich innerhalb von zehn Minuten in einen reißenden Fluss verwandelt. Nachbarn winken von anderen Häusern in den Stockwerken und hoffen auf Hilfe, bevor das Haus weggerissen wird. Menschen halten sich an Masten und Litfaßsäulen mit letzter Kraft fest oder sind auf Dächer geflüchtet und warten verzweifelt auf Rettung. Mit Seilen werden sie von erschöpften und ihr Leben aufs Spiel setzenden Lebensrettern ans andere Ufer verbracht. Schließlich sehen sie, wie ihr Haus einfach weggespült wird.

Am nächsten Tag wird erst das ganze Ausmaß des Hochwassers ersichtlich: Chaos, wohin man schaut.

Die Häuser, die noch stehen, werden von Schlamm und Schutt in harter unermüdlicher Schöpfarbeit von den an sich schon übernachtigen Betroffenen befreit. Alles ist kaputt in Erdgeschoßen, Garagen, Kellern, was gelagert wurde. Mauerwerk fehlt, wurde einfach weggespült. Fensterstöcke total verschlammt. Die Böden und Wände müssen erst wieder freigeschaufelt und gereinigt werden.

Nachbarn, wenn sie auch sonst nicht die besten sind, helfen bis zum Umfallen vor Müdigkeit alle zusammen, auch völlig Fremde helfen unermüdlich freiwillig.

Die völlig Geschädigten werden von Journalisten/-innen interviewt - und sie antworten auf die gestellten Fragen zum Großteil in etwa so: Alles ist weg, über Jahre haben wir dafür gespart und gearbeitet und haben das Haus aufgebaut. Nach zehn Minuten ist uns nichts mehr geblieben außer unser nasses Leben. Wir haben nur eine kleine Versicherung. Verwandte haben uns jetzt aufgenommen.

Und sie lächeln trotzdem in die Kamera!



Waltraud Breitfuß, 5020 Salzburg