Zum Artikel "Verstümmelte Enten: 2000 Euro für Hinweise zu Tätern" im SN-Lokalteil vom 15. 2.: Wie krank müssen Menschen sein, die Tieren mutwillig und vorsätzlich so etwas antun? Da Tiere in der legislativen Welt nach wie vor als "Dinge" angesehen und behandelt werden, halten sich die Strafen auch für solche Delikte in engen Grenzen. Nicht ungefährlich, denn der "Quantensprung" der Täter vom Tier zum Mensch ist möglicherweise nicht mehr allzu groß.



Mag. Martin Behrens, 1230 Wien