Wie lange geht das so weiter?

Wenn man die Stadt Salzburg in Richtung Süden verlässt und über Elsbethen in Puch auf die A10 auffährt, kann man nicht glauben, dass das Thema Flächenversiegelung von den Behörden und Entscheidungsträgern ernst genommen wird. In der Geschwindigkeit, wie hier neue Hallen aus der Erde schießen und freie Flächen verbaut werden, würden selbst Schwammerl vor Neid platzen. Fertigteilhallen liegen momentan im Trend. Die Flächen werden großzügig verbaut und jeder noch so kleine Grünstreifen durch eine Asphaltschicht ersetzt.

Die menschengemachte Erderwärmung führt bereits dazu, dass die Luft wärmer ist und dadurch mehr Wassermoleküle aufnehmen kann. Starkregen und lokale Unwetter sind die Folge. Wollen wir durch versiegelte Flächen die Luft noch weiter aufheizen und diesen Effekt noch steigern?

Auf einem Bauzaun in Puch hängt die Werbung einer österreichischen Bank mit dem Slogan "#glaubanmorgen". Mit dieser Werbung will die Bank eigentlich darauf hinweisen, dass wir alle für eine bessere, nachhaltige Zukunft aktiv werden sollten. Ich will gerne von einer besseren Zukunft träumen. Wenn die Flächenversiegelung aber in dieser Geschwindigkeit weitergeht, kann der Traum nur zum Alptraum werden.

Bernd Meierhofer, 5023 Salzburg