Wie lange schaut man da noch zu?

Wie viele Kälber und Schafe müssen denn auf unseren Almen noch qualvoll verenden, bevor man die Wölfe aus unseren Wäldern vertreibt? Der Wolf - und auch der Bär - findet in unseren Wäldern keine Nahrung, daher bedienen sie sich an unseren wehrlosen Nutztieren. Auch wenn die Bauern dafür entschädigt werden, ist das Leid dieser Tiere mit nichts aufzuwiegen. Unser Land ist zu kleinteilig und zu verbaut für sie. Das sagt auch der Präsident der Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger, der selber Almbauer in Vorarlberg ist. Dazu kommt noch ein anderes neues Phänomen - und zwar kreuzen sich die Wölfe mit verwilderten Haushunden und diese haben keine Scheu vor Menschen, sind aber genauso gefährlich. Auch wenn Tierschützer meinen, diese Tiere gehörten in unsere Fauna, sind sie als "Aufputz" in unseren kleinen Wäldern fehl am Platz und schon gar auf unseren Almen!







Josef Blank, 5061 Elsbethen