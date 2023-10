Wie viel Leid muss die Bevölkerung auf beiden Seiten noch ertragen?

Vielen Dank an die SN für die Berichterstattung und Hintergrundinformation zu diesem seit vielen Jahrzehnten bestehenden Konflikt. Ich denke dabei insbesondere an den Artikel "Israels undefinierte Grenzen" beziehungsweise das Interview mit David Newman (SN, 13. 10.), den Beitrag von Christian Resch "Wer löscht den Hass?" und das Interview mit Wolfgang Petritsch (SN, 14. 10.). Angeregt durch diese Beiträge hier nun mögliche Schritte zu einem letztlich friedlichen und gedeihlichen Miteinander dieser beiden Volksgruppen: Die Grundvoraussetzung wäre die ausreichende Bereitschaft auf beiden Seiten, sich auf ein solches gemeinsames Ziel zu verständigen; ein nächster Schritt könnte sein, ein von beiden Seiten mitgetragenes gemeinsames Verständnis der Geschichte über die vergangenen 150 Jahre zu entwickeln. Dies könnte wiederum die Grundlage bilden für die Entwicklung von Lehrmaterial für alle möglichen Schulstufen und die Bereitschaft der Bevölkerung, den Kindern dieses gemeinsam erarbeitete Geschichtsbild zu vermitteln. Ausgehend von den Kindern würde sich mit diesem gemeinsamen Verständnis auch die Elterngeneration auseinandersetzen müssen und dann wäre der Zeitpunkt gekommen, um über die anzustrebende staatliche Ordnung in dieser Region ernsthaft und konstruktiv nachzudenken und diese zu entwickeln. Insgesamt handelt es sich wohl um einen Prozess über etwa 50 Jahre - der sich aber sicher lohnen würde und der durchführbar wäre. Abschließend bleibt die Frage, wie viel Leid die Bevölkerung auf beiden Seiten noch erdulden wird müssen, um zu einem solchen Prozess bereit zu sein.





Klaus Radunsky, 1010 Wien