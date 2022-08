Wie man Leser beeinflusst

Zu Kurz gemeldet in den SN vom 4. 8.:

Schlagzeile: "E-Bikerin stieß mit Auto zusammen"

Schon wieder ein Unfall mit einem E-Bike! Die Lenkerin ist 69 Jahre alt - klassisch! Gehört also zur Gruppe der Hochrisikofahrer, weil fortgeschrittenes Alter und sicherlich viel zu rasant unterwegs!

Liest man den gesamten Artikel, erfährt man, dass die Dame völlig unschuldig Opfer eines unachtsamen (rücksichtslosen?) Autofahrers wurde. Ob sie dabei mit oder ohne Akku verunglückte, ist völlig unerheblich. Aber der "Hinweis" in der Überschrift passt halt so gut in die Erwartungshaltung der E-Bike-Basher.

Wie wärs mit einer anderen Schlagzeile: "Autofahrer nahm Radfahrerin den Vorrang" - oder vielleicht reißerischer "Autofahrer schießt Radfahrerin ab".



Ingrid Dammayr, 67 Jahre, 8000 E-Bike-Kilometer (unfallfrei), 4320 Perg