Wie notwendig ist der Flughafen Salzburg?

Zu "Arbeiterkammer will Grünland in Stadt für Wohnbau opfern" (SN-Lokalteil vom 24. 3. 2022): Betrachtet man den Stadtplan von Salzburg, dann fällt auf, wie zentrumsnah und flächenintensiv der Flughafen ist. Will man bezüglich leistbaren Wohnungsbau eine "Diskussion ohne Tabus" führen, so kann man sich in Zeiten der Klimakrise fragen, wie notwendig ein regionaler Flughafen tatsächlich ist. Jener von München ist gerade einmal 140 Kilometer entfernt. Schließlich soll auch die Anzahl der Nachtzugverbindungen von und nach Salzburg weiter ausgebaut werden.







Dr. Heinz Högelsberger, 1190 Wien