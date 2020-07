Wie öffentlich sind Almwiesen?

Zum Leserbrief "Almwege sind für alle da" vom 27. 7. 2020: Dass Almwiesen - oder, wie mir scheint, alle Flächen in den außerstädtischen Gegenden - allgemein als öffentlich betrachtet werden, scheint mir zwar eine sehr bequeme, aber bestimmt keine nachvollziehbare Haltung zu sein.

Herr Ebner beruft sich da auf öffentlich mitfinanzierte Wege und großzügige Förderungen.

Wenn man die Steuergeldumverteilung in Österreich betrachtet, erkennt man, dass ein weitaus größerer Anteil an die Bewohner der Stadt Wien - als an die übrigen Bundesländer - umverteilt wird. Nach der Auffassung von Herrn Ebner würde das bedeuten, dass unsere "großzügig geförderten Almbauern" in Wien jederzeit durch alle Flächen, Parkanlagen und Privatgärten spazieren dürfen. Ich bin gespannt, ob das so möglich sein wird ...



Harald Zuckerstätter, 5110 Oberndorf