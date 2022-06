Wie passt das Auto für die nachhaltige Stadt?

Europaweit setzen Städte auf die Umnutzung von Parkplätzen. Fahrbahnen werden zurückgebaut, Autos aus Stadtteilen verbannt. Gehen und Radfahren sowie der öffentliche Verkehr rücken in den Fokus. Rasch denkt man an Stadtentwicklungskonzepte, wie der Superblocks in Barcelona oder der 15 Minuten Stadt. Paris und Kopenhagen werden immer wieder in ihrer Vorreiterrolle in der Mobilität genannt. Auch das seit 2007 autofreie Ljubljana zeigt, dass klimaverträgliche Mobilität nicht nur die Verkehrssituation in Städten verbessert, sondern auch die Lebensqualität und Gesundheit. Aber es gibt auch genügend Beispiele aus anderen, mit Salzburg vergleichbaren oder gar kleineren Städten.

In der 80.000 Einwohner zählenden Stadt Pontevedra im spanischen Galizien hat man bereits vor 20 Jahren dem Verkehr den Kampf angesagt. Heute ist die gesamte Innenstadt autofrei. Die hohe Lebensqualität durch die autofreie Stadt hat die Einwohnerzahl der einst stagnierenden Stadt stark wachsen lassen.

Verkehrsberuhigung in Innenstädten schafft Lebensqualität. Der Ausbau der Mönchsberggarage ist in keinster Weise ein Konzept zur Verkehrsberuhigung, denn die logische Konsequenz von mehr Parkplätzen ist noch mehr Autoverkehr und somit eine noch größere Belastung der Altstadtbewohner/-innen. Der Ausbau der Mönchsberggarage ist ein Zeichen des Festhaltens an einer autogerechten Stadt, die weiterhin Radfahren, Fußgängern und Kindern eine klar definierte untergeordnete Rolle zuweist. Weit weg sind wir hier von einer menschenorientierten Stadt, die den öffentlichen Raum gerecht zwischen allen Nutzergruppen verteilt. An die Schüler, die ihren Schulweg mit dem Rad bewerkstelligen, denkt man beispielsweise viel zu wenig. Die müssen halt aufpassen, wenn Tuchfühlung mit eng vorbeisausenden Autos (etwa im Neutor stadteinwärts) oder mit eng parkenden Autos droht. Schon lange gibt es die Forderung nach baulich getrennten Radwegen. Salzburg ist eine prädestinierte Radfahrstadt. Hier gilt es noch viel Potenzial auszuschöpfen.

Als Bewohnerin der Getreidegasse nutze ich einen Dauerparkplatz in der Mönchsberggarage. Die persönliche Erfahrung seit Jahrzehnten zeigt, dass die Garage abseits der Festspielzeit nicht ausgelastet ist. Schon längst hätte man die Plätze unserer Altstadt frei von parkenden Autos machen können. Dazu braucht man nicht auf den Ausbau einer Garage zu warten.

Warum wurde der Basteigassenparkplatz nicht bereits aus der Bewirtschaftung durch die Parkgaragengesellschaft herausgelöst und die Fläche den Innenstadt Bewohner/-innen zur Verfügung gestellt?

Wir brauchen Konzepte die den Autoverkehr abfangen, verbunden mit einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz und ergänzt durch intelligente Konzepte in der Logistik. Keinen Ausbau einer Mönchsberggarage.



.



Karin Klotzinger, Stadtverein Salzburg