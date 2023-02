Wie Pflege sein soll

Mein Sohn Lukas musste aufgrund einer akuten obstruktiven Bronchitis am 9. Februar in die Notfallambulanz für Kinder und Jugendliche in der Salzburger Landesklinik. Da ich persönlich meine letzten Krankenhausaufenthalte nicht unbedingt in bester Erinnerung habe, war ich eher skeptisch und wollte so schnell als möglich mit meinem Sohn wieder nach Hause. Was uns aber vor Ort erwartete, war mehr als überraschend im positiven Sinn: Von Beginn an wurden wir bestmöglich behandelt und alle Erstuntersuchungen gingen schnell und ohne Probleme über die Bühne. Alle behandelnden Ärzte und Krankenschwestern waren sehr bemüht und jede Visite unseres sechstägigen Aufenthalts verlief sehr positiv und angenehm. Sogar bei der Kontrolluntersuchung eine Woche danach ließ es sich der erstaufnehmende Arzt nicht nehmen, Lukas noch einmal persönlich zu untersuchen.

Trotz akuter Medikamentenknappheit bekamen wir ein wichtiges Arzneimittel für die Inhalation zu Hause mit, da dieses in sämtlichen Apotheken nicht lieferbar ist.

Viele dieser Ärzte und Schwestern leisten mit ihren Zwölf-Stunden-Tag- und Nachtdiensten körperliche und geistige Schwerarbeit - meinen größten Respekt und ein herzliches Danke für diese positive Erfahrung.



Mag. (FH) Anna-Susanne Paar, 5020 Salzburg