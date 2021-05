Wie politisch sind Postenbesetzungen?

Ich war fast zehn Jahre bei einer bekannten österreichischen Sportorganisation beschäftigt, ich verfolge die Vorgänge in der Sportszene nur noch über die Medien. Hier wirft die Besetzung des Direktionsposten des ULSZ Rif einige Fragen auf. Bei einer solchen Stellenausschreibung haben sich doch bestimmt Personen beworben, die im Bereich des Sportanlagenmanagements sowohl für Spitzensport als auch Amateursport über viel Erfahrung verfügen.

Wie kann es sein, dass eine Frau, die noch nie eine Sportanlage bespielt, betreut oder aufgebaut hat, geschweige denn Erfahrungen im Trainingsbereich und Spitzensport hat, Direktorin dieser renommierten Trainingsstätte wird?

Es ist nicht neu, dass in Österreich die wenigen bezahlten Stellen im organisatorischen Sportbereich oft mit parteinahen Personen besetzt werden. Und es werden auch häufig die Rahmenbedingungen so geschaffen, dass es nach außen hin wirklich so aussieht, als hätte eine unabhängige Kommission entschieden, wer den Job bekommen soll.

Fraglich ist, wer war in dieser unabhängigen Kommission tatsächlich?

Waren das wirkliche, ja sogar internationale Größen des Sportmanagements oder doch nur wieder die lokalen Heroes, die von den finanziellen Zuwendungen der Politik abhängig sind?

Nun, auch wenn das Olympiazentrum in Rif "nur" ein Bereich des ULSZ ist, so scheint es mir doch ein wesentlicher zu sein, der ganz besonders Expertise und Know-how erfordert, um den Spitzensport voranzutreiben; und es braucht dazu auch noch Erfahrung im Amateur- und Universitätssport. Ausbaden müssen die mangelnde Fachqualifikation von Führungspersonen im Sport wie immer die Athletinnen und Athleten.



Elisabeth Traintinger, 5201 Seekirchen