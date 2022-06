Wie schlecht geht's uns wirklich?

Staus auf Autobahnen, an Bahnhöfen und Flugplätzen. Alles, scheint es, will an Fenstertagen auf Kurzurlaub. Bei all den Staus hat die Ferien- bzw. die Urlaubszeit noch gar nicht begonnen. So können Staus nur noch mehr werden.

Am Wochenende in Gasthäusern Essen zu gehen, geht meist nur auf Vorbestellung, und dass eine Woche im Vorhinein. Wenn man sich das Jammern und die Beschwerden der Stau geplagten Menschen anhört, ist dies ein Luxusproblem. Von denen, die von der Teuerungswelle wirklich betroffen sind, hört man wenige Klagen, weil sie sich zum Großteil schämen in der Öffentlichkeit über ihr Schicksal zu jammern.

Walter Fuchs, 5071 Wals