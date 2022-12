Wie sehen die Alternativen aus?

Zu "Worauf Karas achten sollte" (Brief an die SN, 14. 12.): Mag. Eiselsberg scheint zu wissen, wie Europa sich in Sachen Sicherheit von der USA und wirtschaftlich gleich von der ganzen Weltwirtschaft unabhängig machen kann - und dies selbstverständlich bei nachhaltiger Lebensweise. Nur verrät er uns das nicht.

Was hätte wohl Österreich und Europa eine US-adäquate Verteidigung gekostet, wer hätte sich Jeans oder Halbleiter aus österreichischer Produktion überhaupt leisten können? Wie wir nun erfahren, verursacht bereits der hohe Gaspreis noch nie da gewesene Staatsschulden.

Dkfm. Hans Steiner

8350 Pertlstein