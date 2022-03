Wie sehen Putins nächste Schritte aus?

Was versteht Russland bzw. Putin unter Befreiung eines faschistischen Landes? Ist das seine Rechtfertigung für den Überfall auf die Ukraine? Auf jeden Fall ist dieses Land im Verhältnis zu Russland nur einen kleinen Prozentsatz faschistisch orientiert. Aber die verlogenen Statements für den Einmarsch in die Ukraine hat man Putin ohnehin nicht abgenommen. Weiters wird er sich den Vorwurf des Aggressors gefallen lassen müssen. Dazu war die Drohung mit der Atombombe, eine wirksame Warnung, sich in seine Annexion einzumischen. Bei diesem Dispoten eine ernst zu nehmende Drohung. Seine Ankündigung, die Ukraine lediglich mit einem militärischen Einsatz für den Angriff des Westens zu sichern, rief weiteren Unmut über eine derartige Häme hervor. Taucht die Frage auf, welche westlich orientierte Nation wird sich weiters diesem Eroberer unterwerfen müssen? Sollte dieser Plan im Programm Putins Realität beinhalten, wird man Putin nachhaltig Klartext reden müssen.





Heinz Pruner, 5020 Salzburg