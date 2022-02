Wie sieht Kerns Konfliktlösung aus?

Herr Kern, der einmal kurzfristig österreichischer Bundeskanzler war, wirft den Europäern vor, zu wenig strategisch zu denken. Wenn ich das SN-Interview lese, kann ich jedoch bei Kern überhaupt keine Strategie erkennen. Er wirft dem Westen vor, die Nato-Osterweiterung betrieben zu haben. Das dürfte wohl eher der Wunsch früherer Mitglieder des Warschauer Paktes gewesen sein. Wie man nun sieht, zu Recht. Sonst fällt dem Russlandversteher oder Profiteur Russlands nichts ein. Die Abhängigkeit von russischer Energie ist unbestritten und muss in Zukunft strategisch auf mehrere Regionen aufgeteilt werden. Aber deswegen auf Sanktionen des Westens gegen Russland kurzfristig zu verzichten, weil die Öl- und Gaslieferungen sich verteuern könnten, das wäre kurzsichtig oder kernlos. Der Westen muss mit einer starken, einheitlichen Stimme gegen die aggressive Haltung Putins vorgehen. Putins Weg entspricht jenem der Nazis vor dem zweiten Weltkrieg und ist nicht neu, Scheibchen um Scheibchen soll wieder ein Großrussland errichtet werden.

Wer sind die nächsten? Auch in den baltischen Staaten gibt es russische Minderheiten, die er vorgeblich schützen möchte? Oder Weissrussen, die in Polen nach dem Krieg angesiedelt wurden. Dieses Spiel kann er lange wiederholen, seine Regentschaft ist ja lebenslänglich.





Dieter Wagner, 5026 Salzburg