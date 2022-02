Wie sieht Kerns Konfliktlösung aus

Der Ex-Bundeskanzler Kern wird sicher noch lange Aufsichtsrat der russischen Staatsbahnen bleiben. Das, was er in dem Interview mit Andreas Koller (SN v. 21. 2.) zum Besten gab, wird sicher den russischen Botschafter in Wien veranlassen, einen lobenden Bericht über den Ex-Kanzler an den Kreml zu übermitteln. Den Ex-Kanzler stört, dass er stets in die Rolle des Russland-Verstehers gedrängt wird. Das verstehe ich, ist er doch offensichtlich mehr ein Putin-Versteher, wenn er Verständnis für die massive Putin-Kritik an der NATO-Osterweiterung zeigt. Herr Kern weiß selbstverständlich auch, dass es sehr unterschiedliche Interpretationen über das gibt, was tatsächlich mit Michail Gorbatschow vereinbart wurde. Im übrigen gibt es sogar eine Klarstellung von Gorbatschow, die gerne ausgeblendet und offenbar von Putin nicht akzeptiert wird.

Herr Kern weiß natürlich, so wie Putin auch, dass für Russland von der NATO keine Bedrohung ausgeht. Was Putin aber massiv stört, dass die Mitgliedschaft von ehemaligen Sowjetrepubliken, ihn bei der Wiedererrichtung eines russischen Imperiums hindert. Es stört ihn auch massivst, dass nun Russland an Länder angrenzt, in denen es eine Demokratie gibt, die der allmächtig gewordene Alleinherrscher in Rußland mit aller Gewalt bisher zu verhindern weiß und weiterhin verhindern will. Muss man für all das wirklich Verständnis haben? Ich behaupte, für die baltischen Staaten ist die Mitgliedschaft bei der NATO schlicht und einfach überlebensnotwendig. Putin hätte andernfalls schon längst Gründe gefunden, warum die russische Bevölkerung in diesen Ländern geschützt werden muss. Wer immer für Putin Verständnis zeigt, sollte nicht außer Acht lassen, dass er für die 14000 Toten in der Ostukraine hauptverantwortlich ist, weil er den Krieg angezettelt hat, und er ist auch mitververantwortlich für das große Verbrechen an der Bevölkerung in Syrien, weil ohne militärischer Unterstützung durch Putin, dass Terrorregime von Assad längst beseitigt wäre.

Ein letztes: Herr Kern begründet seine Mitgliedschaft beim Aufsichtsrat der russischen Staatsbahnen damit, das es ihm ausschließlich um europäische Interessen geht. Für so viel Altruismus kann es nur Lob geben.







Rudolf Strasser, 1230 Wien