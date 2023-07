Wie sinnvoll sind wolfsfreie Zonen?

Ich habe in meinem Leserbrief vom 12. Juni 2021 geschrieben:

"Nach meiner Meinung die einzige Lösung wären ,wolfsfreie Zonen', die jagdlich so zu behandeln sind wie schon in einigen Gegenden bei ,rotwildfreien Zonen' oder ,gamswildfreien Zonen' bzw. ,Randzonen' etc. üblich."

Es sind seither zwei Jahre vergangen und die Nutztiere haben darunter extrem gelitten, berührt das die Tierschützer? In dieser Zeit gab es im Bundesgebiet drei- bis vierstellige Zahlen an getöteten und verletzten Weidetieren. Im Gegensatz zu den Wölfen bedeuten Rot- und Gamswild keine Gefahr für andere Lebewesen und dürfen in den betreffenden Zonen "ohne DNA-Nachweis" aus nachvollziehbaren Gründen ohne Beschränkung bejagt werden.

Die Kosten, welche die diversen Experten, DNA-Nachweise, Entschädigungen etc. verursachen, könnte man an anderer Stelle viel besser anlegen.

Ich glaube nicht, dass ein einziger Bauer die Schafzucht betreibt, um zuletzt statt Lammfleisch eine Entschädigung zu erhalten.



Stefan Danzl, 5771 Leogang