Wie soll eine Klimarettung funktionieren?

Der Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energieerzeugung erscheint mir durchaus sinnvoll, wenn man dadurch Kosten sparen kann. Außerdem macht er uns von Energieimporten unabhängiger.

Was er aber zur Klimarettung, bzw. zur Verminderung des weltweiten CO2-Ausstoßes beitragen soll, erschließt sich mir nicht. Das wäre ja nur der Fall, wenn die Brennstoffe, welche wir dann nicht mehr verbrauchen, auch wirklich in der Erde blieben. Das könnten wir zwar selber praktizieren, aber das meiste an fossilen Rohstoffen kommt ja von außerhalb Europas und die Scheichs, Oligarchen, die Produzenten eben, verkaufen ihr Produkt dann halt an andere Länder, wenn's die Europäer nicht mehr wollen. Dann werden diese Rohstoffe eben dort verheizt und das dabei erzeugte CO2 gelangt von dort in die Atmosphäre.

Wenn die Europäer weniger fossile Energie verbrauchen, dann fällt vielleicht sogar der Preis dafür, den andere Länder am Weltmarkt zahlen müssen, was diese Länder auch freuen dürfte. Ich würde deswegen unsere CO2-Einsparmaßnahmen nicht als "Klimarettung", sondern eher als "Entwicklungshilfe" bezeichnen.







DI. Dr. Hansjörg Wohlkönig, 5020 Salzburg