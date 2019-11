Wie "un-cool" ist die Lehrerbewertungs-App?

Längst schon haben in Österreichs Schulen erprobte und seriöse Lehrerfeedbacks zur Qualitätssicherung und -steigerung breiten Fuß gefasst. Ein von einer Investorengruppe vorgeschobener siebzehnjähriger Wiener schlägt nun aber ein neues Kapitel der Erziehungswissenschaft und Pädagogik auf. Die jahrzehntelangen Forschungen über die Durchführungskriterien und Möglichkeiten eines fairen und seriösen Feedbacks über das komplexe pädagogische Wirken einer Lehrkraft wird mit einer simplen App leichtfertig vom Tisch gewischt. Während man einerseits die Ziffernbenotung der Schüler in Frage stellt und der verbalen Beurteilung, bei der sich alle Beteiligten austauschen, das Wort redet, werden nun andrerseits die Lehrkräfte mit dem krassen Gegenteil, mittels einer fünfstufigen Sterne-Bewertungsskala, öffentlich im Netz eintaxiert. Wobei Im Grunde genommen von einem Feedback keine Rede sein kann, denn es ist ja kein Austausch zwischen den Betroffenen möglich und die Be-/Verurteilung unterliegt der Anonymität. Willkommen im digitalen Zeitalter!

Cool, da man nun damit auch den Digitalisierungsbestrebungen in der Schule gerecht wird!

Cool, endlich eine simple Lehrerbewertung, die sogar von einem Jugendlichen erstellt wurde!

Cool, endlich bekommen die SchülerInnen eine Stimme!

Cool, da man nun ganz schnell ungenannt eine Lehrerbewertung aufs Display wischen kann! Cool, da man jetzt seinen Emotionen endlich freien Lauf lassen kann!

Cool, da man sich keiner Rechtfertigung aussetzen muss!

Uncool: Unglaublich, wie die Entmenschlichung unserer Gesellschaft voranschreitet, wie unsensibel mit Daten, Beziehungen und Vertrauen umgegangen wird. Da ja kein Austausch zwischen den Betroffenen erfolgt, kann die bewertete Lehrkraft über das Rating nicht reflektieren, sie muss ja mitunter gar nichts davon wissen!

Uncool: Statt unsere Jugend zu mündigen, kritikfähigen Menschen heranzuziehen, sie zu korrekten Infragestellungen zu befähigen, werden sie zu "feigen" Bewertungsaktionen mittels einer APP angeleitet und andere sollen es dann schon nach ihrem Sinn richten!

Uncool: Die Registrierung von 90.000 Lehrer/-innen aus ganz Österreich in der App-Datenbank ohne deren Zustimmung einzuholen!

Uncool: Alle Safer-Internet-Bestrebungen in der Schule werden untergraben! Die Anmeldung zur App durch Angabe der Telefonnummer ist mehr als fragwürdig, zumal es sich dabei um sensible Daten handelt, man kann u.a. auch der Nummer sofort die Schule zuordnen. Diese Handynummersammelaktion an tausenden Jugendlichen bringt nun möglicher Weise jenes Kapital, das man mit der APP (vermutlich via Online-Werbung) verdienen will, um auch die sechsstelligen Entwicklungskosten hereinzubringen!

Uncool: Der skurrile App-Name "Lernsieg" - ein Sieg eines Geschäftsmodells über die Pädagogik?

Mag. Christian Höfner, 4813 Altmünster/Traunsee