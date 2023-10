Wie die Verkehrswende in Salzburg gelingen kann

In letzter Zeit wird viel über das Thema Verkehr im Land Salzburg diskutiert - und auch berechtigterweise, denn Probleme gibt es diesbezüglich genug: Die Verkehrsbelastung, der hohe CO₂-Ausstoß und die hohe Zahl von parkenden Fahrzeugen im urbanen Raum. Aber wie bewegt man etwa die Berufspendler dazu, auf andere Mobilitätslösungen als das eigene Auto umzusteigen? Mit Zwang? Wohl kaum. Mit infrastrukturellem Ausbau des klassischen öffentlichen Verkehrs (in Folge ÖV)? Unklar. Dabei gäbe es eine einfache, bequeme, klimaschonende und kostengünstige Lösung.

Der ÖV wird gemein hin als klimaschonende Alternative zum motorisierten Individualverkehr betrachtet. Wie sehen die Zahlen aber konkret aus? Eine Berechnung der ETH Zürich zeigt etwa, dass der durchschnittliche Transport eines Passagiers, der 100 km mit der Schweizer Bahn unterwegs ist, 10 kWh Strom benötigt. Das aktuell sparsamste Elektroauto benötigt im Vergleich 13 kWh pro 100 km. Wenn man nun großzügig aufrundet, dann ist es so, dass ein Elektroauto mit zwei Personen etwa gleich energieeffizient ist wie die Schweizer Bahn - mit vier Personen also schon doppelt so effizient. Da kann man sich dann auch ausmalen, wie klimaschonend ein schwach besetzter alter Regionalbus mit Dieselmotor ist.

Der ÖV scheint für Berufspendler in Salzburg aber generell uninteressant zu sein. In der letzten Befragung aus 2012 haben nur 6% aller berufstätigen Personen angegeben, mit dem ÖV in die Arbeit zu pendeln - die Nutzung des ÖV ist die letzten zehn Jahre auch nicht gestiegen, wie die aktuelle Erhebung zeigt. Meiner Einschätzung nach hat das primär drei Gründe: 1. Die Zeitbindung: Es gibt zum benötigten Zeitpunkt kein Angebot. 2. Die Ortsbindung: Der ÖV startet nicht von dort, wo man sich befindet, und fährt nicht an den Ort, an den man muss. 3. Umsteigen: Dies wird überwiegend als sehr negativ wahrgenommen und ist im ÖV fast unausweichlich. Wie begegnet man dem Problem also?

Stellen Sie sich vor, es gäbe die Möglichkeit, mit einer Handyapp einen elektrischen Kleinbus zu rufen, der Sie innerhalb von zehn Minuten von dort abholt, wo Sie gerade sind, und in maximal der eineinhalbfachen Zeit, die Sie mit dem Auto benötigen würden, dorthin bringt, wo Sie hinmüssen. Der Kleinbus sammelt am Weg noch andere Personen ein und entlässt sie am jeweiligen Zielort. Der Preis für den Service ist gleichauf mit dem klassischen ÖV und da eine ganze Flotte von Fahrzeugen existiert, ist das Ganze auch viel energieeffizienter als der klassische ÖV. Es gibt in einem solchen System keine unerwarteten Wartezeiten, keine Ausfälle und kein Umsteigen. Dass es sich dabei nicht um eine abwegige Idee handelt, beweisen bestehende Projekte, etwa BRIDJ, die eine Flotte von 600 Fahrzeugen in Sydney betreiben, oder sprinti in Hannover.

Konkret wäre es in einem Pilotprojekt mit 100 Fahrzeugen, etwa in der Stadt Salzburg und dem Salzach-Tennengau, möglich, im Einpendelverkehr von 6.00 bis 9.00 Uhr in der Früh bei mittlerer Auslastung 2100 Personen zu befördern, was 14% aller Pendler aus dem Süden ausmacht. Durch die höhere Auslastung der Fahrzeuge wird das Gesamtverkehrsaufkommen und dadurch die Staugefahr in den Stoßzeiten reduziert. Gleichzeitig würden sich ca. 2000 parkende Fahrzeuge weniger in der Stadt befinden, was etwa eine Erweiterung des Geh- und Radwegenetzes sowie Wohnbaumaßnahmen ermöglichen würde. Und das Ganze ist auch noch billig: Das Pilotprojekt würde für fünf Jahre 25 Millionen Euro kosten und beim Kilometerpreis des klassischen ÖV schon kostendeckend sein - und das ohne Subventionsleistung.

Wenn etwa "nur" die 200 Millionen Euro der 700 Meter S-Link-Verlängerung zum Mirabellgarten investiert würden, könnten mit einem solchen Ridepoolingnetzwerk schon ca. 400.000 Personentransporte im Land Salzburg pro Tag abgewickelt werden (womöglich schon alle benötigten im gesamten Land) und man würde sich das ganze CO₂, das beim Tunnelbau emittiert wird, sparen. Da dieses Verkehrskonzept kostendeckend funktioniert, könnte man mit den drei Milliarden des S-Link etwa den Kauf von 200.000 Elektrofahrzeugen, 200.000 Wärmepumpen und 200.000 Stromspeichern für Privatpersonen im Land Salzburg mit jeweils 5000 Euro fördern. So könnten schon in wenigen Jahren 100% Klimaneutralität im Land Salzburg erreicht werden.

Noch etwas zum Abschluss: In spätestens 15 Jahren wird auch in Österreich autonomes Fahren rechtlich legal sein. Dann wird es möglich, Personentransporte mit autonom fahrenden Fahrzeugen zu einem Preis anzubieten, mit dem der klassische ÖV nicht ansatzweise mithalten kann. Dann werden Ridepoolinglösungen sowohl die bequemste, die klimaschonendste, die flexibelste und die billigste regionale Mobilitätslösung darstellen und sich viele Kommunen vom klassischen ÖV abwenden. Realistischerweise ist auch ein Projekt wie der S-Link erst in zehn bis 15 Jahren einsatzbereit. Ob den Tunnel dann noch jemand braucht, ist aber fraglich.



Dr. Eugen Unterberger, 5431 Kuchl