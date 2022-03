Wie viel Energie lässt sich einsparen?

Seit Zwentendorf und Hainburg wissen wir eigentlich, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, Energie einzusparen als neue zu produzieren. Es wird nur immer wieder behauptet, als wäre es ein Naturgesetz, dass in Zukunft mehr Energie gebraucht wird, dann wird mehr produziert und dann natürlich auch verbraucht - sie ist ja da - und, siehe da: die Prognose war richtig! Und so weiter ... Wie viel Energie werden wir wohl in zehn oder 20 Jahren ver(sch)wenden? Übrigens: nach Zwentendorf und Hainburg "überwinterten wir nicht bei Dunkelheit mit kaltem Hintern".

Solange wir zum Beispiel nach zwei Jahren unser Handy, nach drei bis fünf Jahren unsere Computer oder nach zehn bis fünfzehn Jahren unsere Autos verschrotten (möglichst noch mit staatlicher Verschrottungprämie) und durch größere, schwerere und luxuriösere Fahrzeuge ersetzen oder auch ein Drittel bis die Hälfte unserer Lebensmittel wegwerfen u.s.f., sollten wir sehen, wie viel Energie und Rohstoffe wir einsparen könnten. Ideen und Anreize zum Energiesparen gibt es eigentlich genug, nur, wie bringen wir uns dazu, sie umzusetzen?

Dazu einige Ideen, zugegeben eines Laien: wirksames Pfandsystem für Handys, Computer und Autos. Je älter sie werden, desto weniger Kfz-Steuer könnte gezahlt werden, Steuern auf Reparaturen (jegliche) könnten gesenkt oder ganz abgeschafft werden, große, schwere Elektroautos könnten nur in Verbindung mit einer eigenen PV-Anlage verkauft werden, u.s.w.. In der Städteplanung könnte man mehr darauf achten, dass nicht Zentren für das Schlafen, die Arbeit, das Einkaufen (Europarkerweiterung) oder die Freizeit weiterhin entstehen, wo die Menschen sich ständig über viele Kilometer bewegen müssen. In der Bauwirtschaft will man jetzt Baumaterial unter dem Druck der Umstände recyclen: ein eindrucksvolles Beispiel für Energiesparen! Man sollte sich auch Gedanken machen, wie man den enormen Energieverbrauch des Internet und der viel gepriesenen Digitalisierung einschränken könnte. Es gäbe noch unendlich viele Beispiele, wie man mit weniger Energie, Rohstoffen und Landschaftszerstörung ("Zubetonieren") auskommen könnte.

Wer braucht da noch Windräder?





Manfred Becker, 5324 Faistenau