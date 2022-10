Wie viel Jugend hat die Jugend wirklich?

Angefangen hat alles mit Covid-19. Durch Lockdowns wurde zeitweise jeglicher Kontakt zur Außenwelt verboten. Wie wichtig soziale Kontakte vor allem für Jugendliche sind, wurde einfach ignoriert, öffentliche Plätze gesperrt und wollte man mit ein paar Freunden Fußball spielen, machte man sich strafbar. Ausgangsbeschränkungen und vorgeschriebene Öffnungszeiten hinderten Jugendliche daran, ihre Jugend zu genießen.

Wo sich dieses vermeintliche Chaos jetzt endlich zu legen scheint und Jugendliche die verpassten drei Jahre aufholen wollen, werden ihnen bereits die nächsten Steine in den Weg gelegt. Die langersehnte Ferne sollte man nun weiter meiden. Stürzt man sich nicht in einen Flieger, sondern entschließt sich mit dem PKW für einen "Urlaub dahoam", rentiert sich dies, aufgrund der hohen Spritpreise, oft gar nicht. Außerdem kommen Reisen und Klimakrise sowieso auf keinen gemeinsamen Nenner.

Was bleibt Jugendlichen dann noch übrig, außer sich zuhause die Zeit am Handy zu vertreiben? Aber da bahnt sich schon wieder ein Problem an. Zuhause frisch geduscht, im warmen Zimmer lässt es sich gut relaxen - würde man denken. Doch aufgrund der hohen Energiepreise und der Vorgaben Energie zu sparen, raten Experten dazu weniger zu heizen und allgemein weniger Energie zu verbrauchen.

Klingt dies noch nach einer sorgenfreien Jugend?







Yannik Hoffmann, Jonas Költringer und Vivian Iveljic, Bhak Neumarkt am Wallersee