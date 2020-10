Wie viel kostet ein Kilo Kaffee?

Zum Artikel "Warum unser Kaffee zu billig ist" (SN v. 30.9.):

Ob Kaffee oder Milch, überall lesen geneigte Leserinnen und Leser dieser Tage, wenn sie als Konsumentinnen und Konsumenten nur so und so viel mehr für Kaffee oder Milch bezahlen würden, dann könnten Bauern und Bäuerinnen in Übersee oder bei uns ein deutlich höheres Einkommen erzielen.

In Ihrem Artikel wird der Vertreter von Fairtrade dahingehend zitiert, dass zwei Euro extra pro Kilo Kaffee (Sie schreiben 50 Cent pro 250 g, das liest sich günstiger) dies bewirken würden. Das ist für den Kaffee leider nur die halbe Wahrheit: Wie aus einer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW 2019) veröffentlichen Studie hervorgeht, würde ein erheblicher Teil der Mehreinnahmen in der Wertschöpfungskette verbraucht werden und nur zu einem geringen Teil bei den Produzentinnen und Produzenten ankommen. Ein großer Teil des höheren Preises im Laden deckt bei Fairtrade-Produkten die Kosten für den nicht unerheblichen Zertifizierungsaufwand und andere Fairtrade-spezifische Prozesse, die im Rahmen der konventionellen Wertschöpfungskette nicht anfallen.



Reinhard Woytek - DI Agrarwissenschaften, 5340 St. Gilgen am Wolfgangsee