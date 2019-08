Mit Verwunderung habe ich den SN-Artikel "Wie viel Nacktheit darf sein?" vom 5.8.2019 gelesen. Darin steht, dass Algorithmen auf Facebook Kunstwerke sperren und Bilder in Museen oder Galerien wegen Shitstorms abgehängt werden müssen.

So zum Beispiel das Gemälde "Die Freiheit führt das Volk", weil darauf einige halb nackte Frauen mit nackten Kindern sowie eine stillende Frau dargestellt sind. Weiters fordern tausende Menschen per Petition, dass im Metropolitan Museum das Bild "Thérèse Dreaming" abzuhängen ist, weil beim abgebildeten Mädchen ihre Unterhose sichtbar sei.

Auch das Bild "Amor als Sieger" von Caravaggio in Berlin durfte nicht öffentlich ausgestellt werden, da Amor nackt zu sehen ist.

Aber wo bitte bleibt der Aufschrei, wenn ein 16-jähriger bei einem Computerspiel-Wettbewerb, in dem es ausschließlich darum geht auf menschliche Mitspieler zu schießen um sie zu töten, 3 Millionen Dollar Siegprämie kassiert?

Wo bitte bleibt der Aufschrei, wenn bereits im TV-Nachmittagsprogramm brutalste Filme gezeigt werden?

Wer protestiert, wenn im Kinofilm "John Wick" Menschen auf brutalste Weise abgeschlachtet werden?

Wo bleibt hier die Relation? Läuft da etwas grundlegend falsch in unserer Gesellschaft? So sieht's aus…!

Josef Strasser, 5225 Jeging